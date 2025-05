Agrigento: XXIV Giornata del sollievo, seminari Asp in programma il 23 ed il 24 maggio

sanità

Si comincerà venerdì 23 maggio alle 11:30, presso la sala conferenze del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”

Celebrare la XXIV edizione della Giornata del sollievo è l’occasione per ritrovare il valore del prendersi cura, per celebrare la vita in ogni sua fase e per riconoscere nel sollievo una responsabilità e una missione condivisa. Promossa dall’Asp, la Giornata del sollievo si articola in due eventi distinti.

Il primo, dal titolo “Sul sentiero della vita”, a cura dell’Hospice di Agrigento, diretto da Adriana Malfitano, è in programma venerdì, alle 11:30, nella sala conferenze del San Giovanni di Dio dove si terranno tre tavole rotonde rispettivamente sui temi “L’alba del sentiero: nascere e prendersi cura della vita”, “Costruire il presente: crescere tra scelte e consapevolezza” e “Attraversare l’orizzonte: presenza, ascolto, sollievo e dignità” presenziate non soltanto dai professionisti del mondo della sanità ma anche da scrittori, associazioni di volontariato ed esperti i quali racconteranno le esperienze, i pensieri e le pratiche di cura che accompagnano la persona lungo il suo viaggio.