Al plesso Tortorelle l’emozione del progetto “Gente di Agrigento 92100… Dalla scuola che vorrei alla città che vorrei”

scuola

Al plesso Tortorelle di Agrigento alla presenza di tutta la comunità educante, alunni di tutte le fasce di età e grado scolastico, docenti, collaboratori e il dirigente scolastico dott. Antonio Lalomia, è stato presentato e vissuto “Gente di Agrigento 92100… Dalla scuola che vorrei…alla città che vorrei”.

Non un sogno, ma un progetto concreto: che anche se a passi lenti, ogni tanto interrotti, prova a far ripensare la scuola con un approccio profondo e autentico. Perché insegnare è prima di tutto un atto di cura e l’educazione un viaggio di scoperta e crescita in cui emozioni e conoscenza sono saldamente intrecciate.