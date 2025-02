Al Teatro Pirandello “Iliade, il gioco degli dei” con Alessio Boni

cultura & società

L'attesissimo spettacolo andrà in scena in scena domani (mercoledì) alle 21 e dopodomani (giovedì) alle 17:30

Il Teatro Pirandello di Agrigento ospita uno degli spettacoli più attesi della stagione: “Iliade, il gioco degli dei”, con protagonista Alessio Boni, in scena domani (mercoledì) alle 21 e dopodomani (giovedì) alle 17:30. Un viaggio attraverso il poema epico di Omero, che rievoca il mondo degli dei immortali e il loro impatto sulla sorte degli uomini, in un intreccio che attraversa il tempo e la memoria. Lo spettacolo porta sul palco una drammaturgia corale firmata da Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer, offrendo al pubblico una rilettura intensa e suggestiva di uno dei capisaldi della letteratura greca e occidentale. La produzione, di grande impatto visivo ed emotivo, è realizzata da Nuovo Teatro, in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia.

