Al via “Agrigento Noir”: piazza Ravanusella diventa la piazza della cultura

Il festival

Patrizia Rinaldi e Sara Bilotti a causa del volo cancellato sono intervenute da remoto. Presente invece Roberto Mistretta. Soddisfatto Alessandro Accurso tagano

Ha preso il via da Piazza Ravanusella la quarta edizione del festival del giallo “Agrigento Noir” organizzata dalla libreria “Il Mercante di libri“ di Alessandro Accurso Tagano, con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento, che collabora insieme a “Scaro Cafè”.

La prima serata ha visto tre celebri autori del panorama noir e giallo: Patrizia Rinaldi, Sara Bilotti, che nonostante un volo cancellato, sono riuscite a partecipare grazie ad un collegamento da remoto, e Roberto Mistretta, autore siciliano per anni collaboratore de La Sicilia. L’incontro, è stato moderato da Maria Concetta De Marco e Tiziana Bonsignore; le letture sono state affidate a Ignazio Enrico Marchese. Alla serata di apertura è stato presente anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè: «Esprimo stima e apprezzamento nei confronti di Alessandro Accurso Tagano, che da anni si spende per valorizzare e promuovere Agrigento. Ancora una volta rivendico l’importanza di iniziative come questa per animare il panorama culturale e artistico della città. “Agrigento Noir” rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la nostra città come centro culturale di eccellenza, ed è una tappa fondamentale per il nostro percorso verso l’avvento di “Capitale italiana della Cultura 2025».