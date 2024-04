Alga rossa nel lago Arancio? Deputati regionali chiedono chiarimenti

Nell'Agrigentino

I deputati della Democrazia cristiana hanno presentato un'interrogazione all'assessorato dell'Energia. L'acqua del lago potrebbe essere una fonte idrica essenziale

I deputati della Democrazia Cristiana, gli onorevoli Carmelo Pace, Ignazio Abbate, Fina Marchetta e l’esponente del gruppo misto, Salvatore Giuffrida, hanno presentato un’interrogazione scritta al presidente della Regione e all’assessore dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità per fare chiarezza sulla presenza o meno di microorganismi inquinanti nel bacino del lago Arancio, al fine di rendere utilizzabile la provvista d’acqua e garantire i prelievi ai fini irrigui.