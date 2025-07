All’Asp di Agrigento una colonscopia fissata dopo 200 giorni. Pace (Dc): «Basta con i tecnicismi»

il caso

Il capogruppo democristiano al Parlamento siciliano critica il dg dell'Azienda Capodieci: «Ma le liste d'attesa non erano state azzerate»

«Le notizie che continuano ad arrivare in ordine ai tempi di attesa della sanità in provincia di Agrigento destano qualche legittima preoccupazione». Lo ha denunciato Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, secondo cui ad un utente bisognoso di due prestazioni sanitarie, che il medico di famiglia gli aveva prescritto come “urgenti”, è stato risposto che per la visita di chirurgia generale avrebbe dovuto aspettare 55 giorni, mentre per la colonscopia i tempi di attesa sarebbero stati di ben 200 giorni.

Pace contro il dg dell’Asp

«Questo è solo un esempio, l’ultimo in ordine di tempo, ma potrei citare decine di telefonate dello stesso tenore che ricevo giornalmente e nelle quali i cittadini lamentano tempi d’attesa lunghi e tanti disservizi», dice il deputato regionale.Carmelo Pace sottolinea come, l’annuncio della settimana scorsa del direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci sul presunto avvenuto azzeramento delle liste d’attesa, si baserebbe probabilmente su quello che il deputato definisce «tecnicismo contabile».