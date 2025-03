All’ospedale di Agrigento “Bellezza in musica” nei reparti di Oncologia e Radioterapia

L'iniziativa

Questa mattina per le pazienti laboratori estetici e di parruccheria oltre a massaggi rilassanti

Le pazienti dei reparti di Oncologia e Radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio, celebrano la Giornata internazionale della donna con una iniziativa dal titolo “Bellezza e musica”. Ma attenzione, perché l’intento non è quello di dedicare una sola giornata al benessere e alla bellezza ma apre a orizzonti più vasti: incrementare i processi di umanizzazione delle cure e il comfort (anche) in corsia.

Questa mattina, infatti, si sono svolti laboratori estetici e di parruccheria riservati alle pazienti, sedute di massaggi rilassanti e sono stati anche donati degli omaggi floreali ai pazienti del reparto. Il tutto, accompagnato da un intrattenimento musicale a beneficio di tutti i pazienti delle due unità operative mentre gli ambienti sanitari hanno ospitato creazioni artistiche capaci di coniugare elementi floreali con particolari materiali di riciclo, ottenendo degli effetti sorprendenti.

“Ringrazio – afferma Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp – i volontari delle associazioni onlus Amico e Solide Ali per il prezioso impegno in favore dei pazienti e per gli sforzi compiuti insieme lungo il percorso di umanizzazione delle cure”.