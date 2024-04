Altra tegola per il Comune di Agrigento, arrestato anche il consulente per il Prg

cronaca

L'ingegnere Paolo Di Loreto coinvolto nell'operazione "Pandora"

Dopo l’arresto per corruzione del comandante dei Vigili urbani, Gaetano Di Giovanni, un’altra tegola si abbatte sul Comune di Agrigento. C’è anche l’ingegnere Paolo Di Loreto tra gli arrestati dell’operazione “Pandora”, svolta dai carabinieri di Catania con 11 indagati su voto di scambio politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata e altri reati. Tra i coinvolti c’è l’ingegnere Di Loreto, che da alcuni anni è consulente sul Prg del Comune di Agrigento. Per il professionista sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’attività di Di Loreto svolta ad Agrigento, comunque a titolo gratuito, non avrebbe collegamenti con quanto contestato agli indagati nel contesto dell’inchiesta che ha colpito il Comune di Tremestieri Etneo.

