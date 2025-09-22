Altro incidente mortale a San Leone, muore pensionata di 82 anni

cronaca

È il secondo incidente mortale che si verifica nella frazione balneare agrigentina a distanza di due giorni dopo quello che ha avuto come vittima l'istruttore di tennis Marco Chiaramonti.

Una pensionata agrigentina di 82 anni, Lilia Contino, ha perso la vita, questa mattina, a causa di un incidente stradale autonomo verificatosi in viale dei Giardini, nella frazione balneare di Agrigento. La donna era alla guida di una Hyundai Atos quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. La pensionata è morta sul colpo. Unitili si sono rivelati i tentativi di salvarla da parte del personale sanitario del 118 accorso sul posto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi.

