Anche il Comune di Licata revoca gli incarichi a Gaetano Di Giovanni

corruzione

Ricopriva il ruolo di dirigente del Dipartimento di Polizia locale e dei Servizi demografici

Dopo quello di Agrigento, anche il Comune di Licata ha revocato gli incarichi di dirigente a Gaetano Di Giovanni, finito nei giorni scorsi in carcere con l’accusa di corruzione nell’ambito di un’inchiesta su un giro di tangenti. A firmare la determina è stato il sindaco di Licata Angelo Balsamo. Di Giovanni dall’ottobre dell’anno scorso è stato utilizzato congiuntamente dal Comune di Agrigento e, per due giorni la settimana, dal Comune di Licata. Al momento dell’arresto Di Giovanni ricopriva il ruolo di dirigente del Dipartimento di Polizia locale e dei Servizi demografici. Di Giovanni avrebbe favorito l’affidamento di servizi di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti alle società controllate dall’indagato Giuseppe Gaglio, di Partinico

