Andrea Camilleri, il 6 settembre compleanno centenario: tra gli eventi stilati dal fondo a lui dedicato nessun appuntamento ad Agrigento

Libri, mostre, appuntamenti e un premio in suo nome

In uscita una decina di libri di e su Camilleri, incontri, concerti, premi, convegni, spettacoli con al centro la personalità e l’opera del grande scrittore siciliano ormai entrato nella leggenda della letteratura e dell’editoria italiana – con 30 milioni di copie vendute dei suoi libri, tradotti in quasi 40 lingue – e nella storia della televisione (non solo italiana) grazie alla trasposizione del suo Commissario Montalbano nelle due serie ripetutamente andate in onda negli anni con enorme successo di pubblico anche nelle repliche.

La ricorrenza

Si avvicina il compleanno di Andrea Camilleri che cadrà il prossimo 6 settembre e in occasione dei 100 anni che avrebbe avuto, si moltiplicano le iniziative in tutta Italia. Il Fondo Andrea Camilleri, presieduto da sua figlia Andreina, e il Comitato Nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio, hanno messo in cantiere svariate iniziative che si svolgeranno in settembre e ottobre, con il sostegno di Siae, main sponsor, e Rai, main media partner.

Gli appuntamenti

ROMA – Sabato 6 settembre alle ore 21 la Casa del Cinema presenterà nel suo teatro all’aperto Ettore Scola l’ormai leggendario, ultimo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Camilleri, Conversazione su Tiresia, andato in scena unicamente al Teatro Greco di Siracusa l’11 giugno 2018, a cura di Valentina Alferj per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Stefano Vicario con musiche dal vivo composte ed eseguite dal flautista Roberto Fabbriciani. Prima della proiezione dello spettacolo, ripreso in alta definizione dalla Palomar di Carlo Degli Esposti, verrà presentato in anteprima assoluta un backstage realizzato durante le prove che sarà introdotto da Andò, Degli Esposti e Fabbriciani.

TAORMINA – Venerdì 5 e sabato 6, la Fondazione Taormina Arte Sicilia organizzerà due grandi serate dedicate a Camilleri, promosse dalla Regione Siciliana, curate da Gianna Fratta e Felice Laudadio e collocate nel magnifico scenario del Teatro Antico.

ROMA – Toccherà poi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospitare domenica 14 alle ore 18 – in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma – un altro importante appuntamento intitolato «Andrea Camilleri, nascita di una leggenda. Dalle prime poesie al primo Montalbano», curato da Felice Laudadio e Ennio Coltorti e animato da 12 ex allievi di Camilleri all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Questa volta a leggere nella Sala Petrassi i testi scritti da Camilleri saranno Alessandra Acciai, Paolo Briguglia, Tosca D’Aquino, Fabrizio Gifuni, Sabina Guzzanti, Luigi Lo Cascio, Laura Marinoni, Massimo Popolizio, Pino Quartullo, Galatea Ranzi, Alvia Reale, Sergio Rubini, con la cantautrice siciliana Eleonora Bordonaro.

ROMA – Il 20 settembre, alle ore 19:00 presso il Teatro Quirino, si terrà la prima edizione del Premio Andrea Camilleri-Nuovi Narratori indetto dal Fondo Andrea Camilleri e curato da Arianna Mortelliti, scrittrice e nipote dello scrittore. La serata del Quirino, condotta da Pino Strabioli. è pensata come un evento spettacolare.

ROMA – L’8 e il 9 ottobre la Sala Igea dell’Enciclopedia Italiana Treccani ospiterà il convegno internazionale «La narrativa di Camilleri» con la partecipazione di alcuni dei massimi studiosi dell’opera dello scrittore. Dopo i saluti istituzionali di Massimo Bray, Andreina Camilleri, Salvatore Nastasi e Marina Paino si succederanno Salvatore Silvano Nigro (che terrà la relazione introduttiva) e Ermanno Paccagnini, Giovanni Capecchi, Mauro Novelli, Raffaele Pittella, Nicola Lagioia, Luigi Matt, Beatrice Cristalli, Marina Castiglione, Monica Venturini, Elena Buoso, Giuliana Benvenuti, Ioannis Tsolkas, Maria Chatzikyriakidou, Eric Haywood, Gianfranco Marrone, Antonio Sellerio, Giancarlo De Cataldo, Antonio Franchini e Felice Laudadio che concluderà i lavori. A moderare le quattro sessioni del convegno saranno Gaetano Savatteri, Elisabetta Mondello, Luca Crovi e il vicepresidente della Treccani Giovanni Puglisi.

BARI – Il secondo appuntamento si svolgerà domenica 12 ottobre al Teatro Piccinni e lunedì 13 ottobre al Teatro Petruzzelli con il titolo «Bentornato a Bari, caro Camilleri».