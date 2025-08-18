Annalisa Tardino è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale

la nomina

Nominata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La ex parlamentare leghista non era stata rieletta

Annalisa Tardino, ex europarlamentare, non rieletta nelle ultime elezioni, ed ex coordinatrice della Lega in Sicilia, è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. A nominarla è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela.

«Un nodo centrale – commenta l’assessore al Turismo di Palermo Alessandro Anello – del corridoio scandinavo-mediterraneo, armatura infrastrutturale che ricentralizza la Sicilia come piattaforma logistica euro mediterranea in attesa del ponte sullo Stretto, destinato a rafforzare il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale. Una sfida entusiasmante che Annalisa Tardino, esponente della Lega, saprà portare avanti con autorevolezza, competenza e passione.