Annalisa Tardino è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale
Nominata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La ex parlamentare leghista non era stata rieletta
Annalisa Tardino, ex europarlamentare, non rieletta nelle ultime elezioni, ed ex coordinatrice della Lega in Sicilia, è il nuovo commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. A nominarla è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.
L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale gestisce e coordina i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle, Licata e Gela.
«Un nodo centrale – commenta l’assessore al Turismo di Palermo Alessandro Anello – del corridoio scandinavo-mediterraneo, armatura infrastrutturale che ricentralizza la Sicilia come piattaforma logistica euro mediterranea in attesa del ponte sullo Stretto, destinato a rafforzare il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale. Una sfida entusiasmante che Annalisa Tardino, esponente della Lega, saprà portare avanti con autorevolezza, competenza e passione.
«Accolgo con emozione e senso di responsabilità la nomina a commissario dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia Occidentale. Un incarico che mi onora e che affronterò con dedizione assoluta, spirito di servizio ed eleganza istituzionale. Ringrazio il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per aver scelto di valorizzare la rappresentanza di un territorio che ha voglia di riscatto, le competenze maturate nel corso della mia esperienza professionale e istituzionale, finanche in commissione Trasporti del Parlamento Europeo, ed una donna». Lo ha detto Annalisa Tardino, commentando la sua nomina.«Ed è a nome di tante donne, cui viene ingiustamente ed illegittimamente impedito il raggiungimento di posizioni di vertice, che non posso esimermi dal sottolineare la visione di un ministro che infrange un altro soffitto di cristallo, senza necessità di uno specifico obbligo di legge che preveda quote rosa in materia – aggiunge -. Rivolgo un sentito ringraziamento al presidente uscente Pasqualino Monti per il lavoro svolto e per il contributo essenziale dato alla modernizzazione del sistema portuale siciliano. In un contesto strategico come quello portuale, crocevia di sviluppo, occupazione e sostenibilità, lavorerò per garantire continuità amministrativa, efficienza gestionale e sviluppo del territorio, senza compromessi né scorciatoie».«La Sicilia occidentale merita infrastrutture moderne, aperte al mondo e capaci di valorizzare appieno le sue potenzialità economiche e culturali – conclude -. I porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Sciacca, Porto Empedocle, Licata e Gela, ciascuno con importanti virtualità geografiche nel Mediterraneo, contribuiranno, in linea con gli obiettivi europei, allo sviluppo armonico del territorio e strategico nell'economia della nostra Regione e del sistema Italia».