Appalti truccati ad Agrigento, si accendono i fari dell’Antimafia regionale

il caso

La commissione acquisirà gli atti relativi all'inchiesta che ha visto anche il coinvolgimento dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro

Il presidente della commissione Antimafia, Antonello Cracolici, acquisirà gli atti relativi all’inchiesta sugli appalti relativi alla provincia di Agrigento che riguarda il deputato regionale ed ex assessore all’energia e industria siciliana Roberto Di Mauro e i suoi collaboratori, per promuovere un’indagine da parte della commissione Antimafia e anticorruzione all’Ars.

Intanto nel pomeriggio del 22 maggio è in programma il conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici nominati dalla Procura che dovranno esaminare i cellulari e i supporti informatici sequestrati agli indagati e dai quali saranno estratte le copie forensi.