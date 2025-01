Arte contemporanea: Pesaro chiama, Agrigento risponde

cultura & società

Si inaugura domani a Pesaro una mostra con artisti provenienti dalle città Capitali della Cultura dal 2022 al 2025. A rappresentare Agrigento ci sarà Marilina Marchica

Pesaro chiama, Agrigento risponde. L’arte contemporanea unisce simbolicamente le Capitali Italiane della Cultura di ieri, di oggi e di domani con una serie di “flash show” di artisti provenienti dalle varie città Capitale dal 2022 al 2025. Si inaugura domani sera, venerdì 10 gennaio alle 17:30, nell’ambito iniziativa “Coltiva la Capitale” promossa dal Comune di Pesaro presso lo Studio Pelicula della città marchigiana, la prima delle tre mostre d’arte in omaggio alle città-capitali.

Per Agrigento è presente Marilina Marchica con l’esposizione “Memoria e paesaggio”, un progetto che attraverso la ricerca poetica dell’artista, tenta di rendere tangibile un tempo passato. Come strumento di ricerca Marilina Marchica, agrigentina doc, classe 1983, utilizza un fitto tessuto narrativo, ricco di segni, che scava i luoghi intimi della memoria. La mostra, curata da Riccardo Tonti Bandini, sarà inaugurata, oltre che dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, anche dal primo cittadino della Città dei templi, Franco Miccichè in queste ore a Pesaro per partecipare domani alla cerimonia conclusiva dell’Anno della Cultura prevista all’Auditorium Scavolini alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli, per il passaggio del testimone di Capitale della Cultura ad Agrigento.