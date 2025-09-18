“Arte, cultura e… Pediatria”, da Empedocle ai giorni nostri per affrontare temi scientifici, organizzativi e sindacali

sanità

Nomi di spicco apporteranno il proprio contributo al congresso regionale Fimp in programma da domani a domenica all’hotel Kaos

La Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Sicilia celebra Agrigento Capitale della Cultura 2025 e lo fa con il congresso regionale dal titolo “Arte, cultura e… Pediatria” in programma da venerdì a domenica prossimi all’hotel Kaos. Ed è proprio il titolo del congresso a custodire i messaggi che, oltre ad Agrigento Capitale della Cultura, ci riportano indietro nel tempo legati ai tratti storici e culturali della nostra terra.

“Il titolo – spiega Tito Barbagiovanni, segretario di Fimp Sicilia – nasce dal fatto che il congresso regionale di Pediatria, nostra consuetudine già da diversi anni, affronta argomenti scientifici, sindacali e organizzativi emergenti in Sicilia e abbiamo voluto fortemente organizzarlo ad Agrigento, oltre che in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, per l’assonanza con i luoghi e la storia della Città dei Templi. Ci siamo rifatti alla storia di Empedocle che l’ha detta lunga sulla storia della Medicina, ne ha acquisito concetti propri segnandone il suo punto. Non possiamo non apprezzare gli aspetti storici siciliani, il periodo greco, ad esempio, così come quello normanno e il periodo legato a Federico II. Oggi la Sicilia sembra lontana da questi momenti gloriosi ma non è mai troppo tardi per rimettersi al passo e raggiungere punti alti della Medicina. Alcune sessioni del congresso, non a caso, sono dedicate a elementi di rilievo nella nostra regione quali, ad esempio, le vaccinazioni, l’obesità, … Campi nei quali i pediatri siciliani si cimentano per dare soluzione loro stessi piuttosto che nutrirsi di concetti provenienti da fuori. Non è un caso, infatti, che al congresso regionale parteciperanno oltre 150 pediatri e questo è un gran numero rappresentativo della realtà siciliana”.

“L’obiettivo del congresso – afferma Paolo Felice, segretario della sezione agrigentina della Fimp – è anche quello di dare comunicazione e coinvolgere i pediatri sulle nuove conoscenze di tipo scientifico, digitale e tecnologico, compreso l’Intelligenza artificiale, attraverso relazioni e approfondimenti dei temi che riguardano i tre aspetti di discussione congressuale”.

Il focus sulla “Multidisciplinarietà delle cure pediatriche: attualità e prospettive” sarà il tema della tavola rotonda che aprirà i lavori dopo i saluti del sindaco Miccichè; del presidente del Libero Consorzio Comunale, Giuseppe Pendolino; del direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta; del presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Santo Pitruzzella; del direttore generale dell’Asp, Giuseppe Capodieci; del direttore del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute, Salvatore Iacolino; dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e precederà gli interventi centrati sulla “Pediatria a confronto: vecchia e nuova generazione”.

Il secondo appuntamento con gli specialisti provenienti da ogni dove è fissato alle 9 di sabato. E, ad aprire i lavori, sarà un tema di grande interesse: “La Responsabilità Civile del pediatra di libera scelta” al quale farà seguito la sessione dedicata a “La relazione di cura in pediatria”. Alle 10:30 l’appuntamento è con “Nascere sani: un progetto per la salute dall’età fertile ai primi due anni di vita”. Non può mancare la sessione dedicata all’ “Offerta vaccinale: tra il piano nazionale prevenzione e il calendario per la vita” immediatamente seguita, quindi alle 11:45, dalla sessione dedicata alla “Profilassi anti VRS con anticorpo Nirsevimab: esiti e impatto dell’intervento nella provincia di Caltanissetta”. Sarà il tema “Riconoscimento e primo approccio al bambino a rischio: segnali di allarme nell’emergenza-urgenza”.

Dopo la pausa pranzo, i lavori cominceranno con “Sangue e falce” 15 minuti con l’autore Ruffo. Alle 15 si discuterà di “Obesità e sovrappeso: andamento in Sicilia” e di “Obesità e complicanze in età pediatrica” e, alle 15:45, sarà affrontato il tema “Ultime novità sul diabete mellito”. Spazio anche a un argomento di largo interesse comune: “Mamma mia non ho più latte: quale latte per mio figlio/a” dopo il quale si parlerà di “Concetti essenziali sul neurosviluppo” prima della pausa caffè. Quindici minuti dopo, i lavori proseguiranno con “Le Ectoparassitosi” mentre l’ultimo argomento della sessione sarà dedicato alle “Innovazioni tecnologiche in Pediatria”.