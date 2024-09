Asp Agrigento, insediati formalmente i neodirettori sanitario ed amministrativo

sanità

Alessandro Pucci e Raffaele Elia hanno firmato i rispettivi contratti

Si compone ufficialmente la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento con l’insediamento formale dei neodirettori sanitario ed amministrativo aziendali. Il direttore amministrativo, Alessandro Pucci, ed il direttore sanitario, Raffaele Elia, sono stati ricevuti presso la Cittadella della Salute di Agrigento dal direttore generale Giuseppe Capodieci per la sottoscrizione dei contratti e sono già al lavoro per affiancare l’azione del manager nella programmazione e nel governo delle complesse dinamiche gestionali.