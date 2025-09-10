Asp, inaugurato ad Aragona un nuovo punto prelievi

sanità

La struttura si trova nei locali dell’ex centro sociale messi a disposizione dall’Amministrazione comunale

È stato inaugurato ad Aragona un nuovo punto prelievi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. La struttura si trova nei locali dell’ex centro sociale messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Aragona che ha collaborato attivamente con l’ASP per garantire l’attivazione del servizio in attesa che lo stesso venga successivamente trasferito, al termine dei lavori di realizzazione, presso la nuova Casa della Comunità di Aragona.

Il punto prelievi è una sede territoriale dove i cittadini possono recarsi per effettuare il prelievo di campioni di sangue i quali vengono poi inviati al Laboratorio centralizzato aziendale dell’ASP di Agrigento per l’analisi. Questo modello organizzativo, parallelamente all’offerta privata, consente di mantenere alta la qualità e l’uniformità dei processi diagnostici, pur garantendo prossimità e facilità di accesso all’utenza.

Con l’attivazione del centro di Aragona salgono a sedici i punti prelievi operativi in provincia, nell’ambito di un piano che prevede l’attivazione complessiva di circa quaranta punti sul territorio. Si tratta di un percorso progressivo di capillarizzazione del servizio, coerente con le indicazioni assessoriali regionali, che punta a ridurre le distanze tra cittadini e sanità pubblica, in particolare nei comuni più interni e meno serviti.