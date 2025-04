Autismo, assistenza e servizi solo per i minori

sanità

Ordine dei medici: "Dalla comunicazione alla rete assistenziale dell’Asp, come funzionano i servizi nell’Agrigentino"

Si è parlato dei “Disturbi dello spettro autistico” questa mattina, nella sala Geraci dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, con diversi relatori che hanno affrontato la tematica offrendo ai presenti nuovi spunti per relazionarsi con i pazienti. Un incontro nella sede Omceo ormai “quasi istituzionalizzato” lo ha definito il presidente Pitruzzella, aggiungendo come “l’Ordine senta il problema e cerca di sensibilizzare la popolazione e i familiari verso l’Autismo in modo tale da rendere tempestiva la diagnosi e migliorare i risultati”. Il nocciolo della questione, riguarda anche l’assistenza e i servizi erogati che, sebbene presenti per i minori, vengono meno se l’Autismo riguarda gli adulti, anche giovani. “In tal senso – ha proseguito Santo Pitruzzella – il nostro compito è di sensibilizzare le istituzioni che a volte sono invisibili. Dobbiamo essere da pungolo verso la Stato che non può di certo risolvere il problema solo erogando la pensione di invalidità civile, ma occorre creare le strutture che possano aiutare a migliorare le condizioni dei soggetti anche adulti con disturbo dello spettro autistico”.