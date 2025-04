Autismo, l’Asp di Agrigento intensifica l’azione territoriale per l’assistenza

sanità

Oltre ai centri di diagnosi precoce di Agrigento e Sciacca, definite le convenzioni con strutture private, accreditate per l’assistenza con la metodologia Abba

Da Licata a Menfi, passando per Canicattì e Sciacca. L’Asp intensifica l’azione territoriale per l’assistenza ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico e, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ha presentato “Autismo, azioni capillari a sostegno di pazienti e famiglie” che include anche una passeggiata della consapevolezza, rendendo nota la capillarità dell’assistenza territoriale grazie alla formazione di mini-equipe itineranti e alla convenzione con strutture private dislocate in diverse aree del territorio.

“Abbiamo voluto dare concretezza all’assistenza ai ragazzi autistici – ha spiegato Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp, durante la conferenza stampa presenziata dai direttori del dipartimento di Salute mentale e di Neuropsichiatria infantile e dalle logopediste e psicomotriciste assunte di recente – accelerando i processi organizzativi così da dare una risposta capillare al territorio”. Oltre ai centri di diagnosi precoce di Agrigento e Sciacca, l’Asp ha definito le convenzioni con strutture private, accreditate per l’assistenza con la metodologia Abba.