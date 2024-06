Auto in sosta vietata e camion troppo grande: pomeriggio di ordinaria follia in via Atenea

il caso

La via bloccata per oltre un'ora, poi l'arrivo dei carroattrezzi

La via Atenea bloccata per oltre un’ora nel pomeriggio per colpa di due auto in sosta vietata poco prima della caserma della Guardia di Finanza e un camion troppo grande – e forse non autorizzato a transitare – che non riusciva a passare. Il risultato è stato un ingorgo durato un’ora.

I vigili urbani hanno infatti multato i proprietari delle autovetture che, però, non sono stati rintracciati. A quel punto è stato chiesto l’intervento di due carroattrezzi che hanno portato via le due automobili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA