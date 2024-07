Bloccato mentre stava per rifornire condominio: sanzionato autobottista abusivo

cronaca

Il blitz dei carabinieri è scattato in via Nereo, a Porto Empedocle

Dilagano gli abusivi e fanno affari d’oro grazie alla crisi idrica. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno intensificato i controlli e i primi risultati non sono tardati ad arrivare. Un autotrasportatore di 36 anni di Agrigento, di fatto un autobottista abusivo, è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre stava per rifornire di acqua la cisterna di un condominio di via Nereo a Porto Empedocle. Controllato è risultato sprovvisto delle relative autorizzazioni e in violazione delle norme igienico-sanitarie. È stato sanzionato amministrativamente per violazione delle norme igienico-sanitarie per mancanza di autorizzazioni sanitarie e per trasporto e somministrazione di alimenti deperibili ed acque potabili. Stesse contestazioni sono state fatte anche al proprietario dell’autobotte, un agricoltore agrigentino di 42 anni, residente a Siculiana. Quest’ultimo e l’autobottista dovranno pagare in totale sanzioni per 3 mila euro.

