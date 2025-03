Blues & Wine Soul Festival, consegnati premi e riconoscimenti

cultura & società

Joe Castellano: “Vincono la grande musica e il migliore vino ma, soprattutto, vince la bellezza"

“Vincono la grande musica e il migliore vino ma, soprattutto, vince la bellezza che ci parla di appuntamenti ammalianti nelle due giornate del Blues & Wine Soul Festival”. Con queste parole Joe Castellano, presidente e direttore artistico del Festival, commenta l’esito della XVIII edizione del Blues & Wine Awards e della XXII edizione del Festival. Per la sezione Vino, ad aggiudicarsi il Blues & Wine Awards sono stati: Milazzo Vini (selezione spumanti), Tenute Principi di Spadafora (selezione bianchi), Morgante Vini (selezione rossi), Feudo Disisa (selezione vini da dessert).

“Splendidi – commenta Castellano – i connubi con i piatti proposti dagli chef del Castello Ducale a apprezzatissimi i partecipanti a questo appuntamento mondano, arricchito da tanta musica live, proposta da Joe Gagliardo (piano), la vocalist Flora Faja, il bassista Riccardo Lo Bue e il batterista Fabrizio Francoforte”. Premiato anche l’olio d’eccellenza con al primo posto l’azienda Francesco Di Mimo di Grotte. Il premio Ospite d’onore è stato conferito a Melania Burke, figlia del re del Soul Solomon Burke che, anni fa, si è affiancato alla Band di Castellano.