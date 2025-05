Bufera sul Teatro Pirandello di Agrigento: indagato a Roma il direttore artistico Francesco Bellomo

il caso

L'inchiesta è scaturita dalle denunce dell'attore Roberto Iannone

Il direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento, il regista Francesco Bellomo, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per sostituzione di persona. L’inchiesta, affidata alla Guardia di Finanza e rivelata dal Fatto Quotidiano, ipotizza un giro di prestanome allo scopo di eludere il Fosco e scaturisce da due denunce presentate dall’attore e registra Roberto Iannone.

Iannone ha presentato infatti due denunce: la prima nel febbraio scorso contro Francesco Bellomo mentre la seconda, un mese più tardi, anche nei confronti della sua segretaria Ilenia Maifredi. L’attore, di fatto, ha accusato il direttore artistico del Teatro Pirandello di averlo messo – a sua insaputa – come prestanome in due società per evadere il fisco e per aggirare la incompatibilità tra l’essere titolare di una società di pruduzione e il ruolo di direttore del Teatro. Solo che il Fisco ha ora presentato a Iannone il conto delle tasse per quasi mezzo milione di euro.

