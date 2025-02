Burgio, minaccia di uccidere la moglie a fucilate e viene trovato in possesso di droga: arrestato

cronaca

Ha minacciato di ammazzare la moglie puntandole un fucile al culmine di una lite familiare per motivi sconosciuti, forse riconducibile alla morbosa gelosia di lui. E all’intervento dei carabinieri, accorsi dietro la segnalazione di alcuni cittadini, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga: cocaina, hashish e marijuana. Lo stupefacente sequestrato, di ottima qualità, sarebbe stato destinato agli assuntori del comprensorio e avrebbe fruttato circa 9.000 euro di guadagno.

È successo a Burgio dove i militari dell’Arma della sezione radiomobile della Compagnia di Sciacca, con il supporto della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del luogo, per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato è stato denunciato anche per maltrattamenti in famiglia. Attivate le procedure previste dal cosiddetto “Codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.