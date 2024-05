Cadavere di un minore dalla Humanity 1 a motovedetta Guardia costiera per arrivo a Lampedusa

Agrigento

La nave della ong deve proseguire verso Livorno per lo sbarco

Il cadavere di un migrante, un minorenne, che si trova sulla nave ong Humanity 1, verrà trasbordato, assieme ai familiari, su una motovedetta della guardia costiera e verrà sbarcato a Lampedusa. L’Humanity 1, ieri, ha soccorso, in area Sar libica, circa 100 migranti che erano a bordo di due imbarcazioni. E su una di queste c’era anche il cadavere del minore.

La nave ong non attraccherà al porto di Lampedusa, ma proseguirà per il porto sicuro assegnato di Livorno. «Nonostante disti più di 1200 chilometri, le autorità italiane hanno assegnato Livorno per lo sbarco», scrivono su X da Mediterranea Saving Humans.

