Calcio, terremoto in casa Unitas Sciacca: si dimette il presidente Bentivegna

eccellenza

Terremoto in casa Unitas Sciacca. Il presidente Pasquale Bentivegna si è dimesso al termine di una lunga e accesa riunione con cui si sta programmando la prossima stagione sportiva. “In società non avevamo tutti lo stesso obiettivo – dice Bentivegna – ed allora ho capito che è arrivato il momento di fermarsi. L’unità di intenti ha aggiunto – è imprescindibile per poter portare avanti un progetto ambizioso”.La squadra poche settimane fa ha concluso al quinto posto il campionato di Eccellenza e con la conferma del tecnico Angelo Galfano puntava ad un nuovo campionato con obiettivi ambiziosi. Forse, non tutti nel sodalizio hanno condiviso questo percorso, tracciato in diverse occasioni anche dal presidente Bentivegna attraversa la conferma del probabile arrivo di nuovi soci.