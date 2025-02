Caltabellotta, muore a 47 anni nell’incendio divampato in casa: prima riesce a salvare le figlie e l’anziana madre

la tragedia

Ancora da capire le cause del rogo. Oltre alla madre era presente anche il padre della vittima

E’ di un morto il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio in un’abitazione a Caltabellotta, in via Roma, in pieno centro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, mentre era in compagnia del padre nella cantina della propria abitazione, era stato richiamato dalle grida delle due figlie minori. Entrato in casa e constatato il divampare dell’incendio, il 47enne aveva messo in salvo le figlie, di 8 e 12 anni. Poi, è rientrato in compagnia del padre per salvare anche l’anziana madre, rimasta gravemente ustionata. Purtroppo però sarebbe rimasto bloccato dentro casa ed è morto carbonizzato. L’anziana madre invece è stata salvata dal marito. I sopravvissuti sono stati accompagnati con l ‘ambulanza all’ospedale di Sciacca e da lì con l’elisoccorso sono stati trasferiti al centro gravi ustionati di Palermo. Le figlie della vittima sono invece rimaste illese.