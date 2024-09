Campionati di salto ostacoli, medaglia d’oro per l’agrigentina Noemi Messina

equitazione

Sul podio, ad Augusta, anche altre due amazzoni agrigentine: Beatrice Palumbo e Silvia Miliziano

Medaglia d’oro per Noemi Messina, figlia d’arte, ai campionati di salto ostacoli Sport Fise 2024 svoltisi ad Augusta domenica scorsa, che si aggiudica così il titolo di campionessa regionale Sport Fise 2024. L’amazzone agrigentina ha conquistato la medaglia di argento nella categoria Bp 90 e la medaglia d’oro nella categoria Bp 100. Insieme a Noemi Messina, sul podio anche altre due amazzoni agrigentine: Beatrice Palumbo e Silvia Miliziano che si sono distinte sugli avversari nelle varie tappe susseguitesi dal marzo scorso in diversi Centri ippici dell’Isola. Al termine delle gare è stata stilata la classifica dei vincitori regionali nelle diverse categorie. Le amazzoni agrigentine, allenate dall’istruttore Fise di secondo livello Carlo Alessandro Ceccarelli, hanno conquistato l’accesso alla gara nazionale in programma a Cattolica, in Emilia Romagna, dal 4 al 6 ottobre prossimo.

“Non possiamo che essere orgogliosi della nostra amazzone Noemi Messina, campionessa regionale del progetto Sport Fise 2024 – commentano i vertici del Centro ippico Herbessus a cavallo – e di Beatrice e Silvia che, con tanto impegno, hanno conquistato un posto nella finale nazionale lavorando per ogni tappa con estrema tenacia e determinazione. Encomiabile il lavoro svolto dall’istruttore Sandro Ceccarelli che, con professionalità, attenzione e competenza, le ha portate a realizzare un sogno nel cassetto: la partecipazione alla finale nazionale”.