Campobello di Licata, se questa è un’isola ecologica: rifiuti mai raccolti e degrado diffuso

mala amministrazione

Aperta, all'interno stracolma di spazzatura. Situazione al limite

A Campobello di Licata, proprio all’ingresso del paese per chi proviene da Canicattì, l’isola ecologica che un tempo rappresentava un punto di riferimento per la raccolta differenziata dei residenti della zona è oggi abbandonata e in totale stato di degrado.

La struttura, pensata per agevolare i cittadini nel conferimento corretto dei rifiuti, versa in condizioni critiche: cumuli di immondizia ammassati ovunque, rifiuti sparsi fuori e incuria evidente. La mancata manutenzione ha trasformato l’isola ecologica in una vera e propria discarica a cielo aperto, con odori nauseabondi che si diffondono nei dintorni, creando un grave problema ambientale e igienico-sanitario.