Campobello di Licata, sei scuole su sei chiuse per inagibilità: il sindaco invoca l’aiuto della Regione

Il caso

Vito Terrana ha scritto a diverse autorità: servono subito 700 mila euro che il Comune non ha. A rischio le lezioni per 800 alunni

Le verifiche di vulnerabilità sismica hanno stabilito che tutte e sei le scuole di Campobello di Licata sono inagibili. Una situazione di emergenza con la quale Vito Terrana, eletto sindaco da un mese si sta confrontando. I sei plessi non sono agibili e sono perciò sono stati chiusi. Il rischio è che 800 alunni rimangano senza classi ed a settembre potrebbero così essere costretti a fare lezione per strada.Vito Terrana ha scritto al presidente della Regione Renato Schifani, al prefetto di Agrigento Filippo Romano, all’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ai deputati regionali agrigentini, al dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, al direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro, chiedendo aiuto.