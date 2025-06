Campobello di Licata, torna potabile l’acqua che arriva al serbatoio del paese

l'ordinanza

Lo stop all’utilizzo persino per usi igienici era stato disposto a seguito della presenza di batteri coliformi nell’acqua che arrivava dal Tre Sorgenti

A distanza di una settimana dal divieto di utilizzo per usi alimentari, torna ad essere potabile l’acqua che viene distribuita nelle case dei cittadini di Campobello di Licata. Proprio questa mattina, il sindaco Vito Terrana ha reso noto che le analisi effettuate da Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, al serbatoio comunale hanno dato esito negativo e pertanto l’acqua potrà essere nuovamente usata per bere, cucinare e lavarsi.

Lo stop all’utilizzo persino per usi igienici era stato decretato dalla presenza di batteri coliformi nell’acqua che arrivava dal Tre Sorgenti al serbatoio di contrada Garcitella- Fondachello. Questo aveva dato vita ad una serie di disagi per i campobellesi i quali per potersi lavare dovevano bollire o trattare con amuchina il liquido che arriva nelle loro abitazioni. Disagi enormi in un periodo di grande caldo come questo e con la festa del Patrono San Giovanni Battista in corso quando la popolazione di Campobello di Licata aumenta di numero per il rientro in paese di parecchia gente che vive al nord oppure all’estero. L’ordinanza di divieto per usi potabili dell’acqua era stata emessa dal sindaco Terrana lo scorso 20 giugno ed è stata revocata esattamente sette giorni dopo.