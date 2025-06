Campobello, mostra di pittura sul nudo maschile

Cultura & Società

L’esposizione in paese sta suscitando un certo clamore per via del tema e perché ai nostri giorni, il nudo in pittura evoca soprattutto il corpo femminile

Il nudo maschile, in arte, ha una lunga storia e i suoi precursori si possono trovare nell’antichità greca e romana. Le statue greche arcaiche, infatti, come i kouros, spesso raffiguravano giovani nudi, idealizzando il corpo maschile come simbolo di perfezione e giovinezza. Si parla di nudo maschile nell’arte, a Campobello di Licata, dove si inaugura una mostra collettiva di pittura alla quale hanno aderito molte artiste. Silvia Lotti (pittrice che vive a Campobello e che attualmente è in mostra alla Biennale di Genova) ha proposto il tema “Il nudo maschile” potendo contare sull’entusiasmo e l’adesione di numerose pittrici locali. Così è nata la mostra ‘Il nudo maschile” che si apre nella tradizionale Saletta Minerva di Campobello di Licata in via Marconi, diventata ormai come un cenacolo degli artisti e degli intellettuali del luogo. La mostra resterà aperta al pubblico sino a venerdì 27 giugno.

Espongo disegni e tecniche miste sul tema del nudo maschile, insieme a Silvia Lotti, Teresa La Cognata, Patrizia di Natale, Laura Giglia, Lucia Petix, Sara Montaperto, Salvina di Natale e Salvina Falsone oltre ai pittori Diego Alù e Giuseppe Costanza. L’iniziativa è coordinata dal maestro Silvio Benedetto ed è promossa dalle associazioni “La via del mare” e “L’isola che c’è”. L’esposizione in paese sta suscitando un certo clamore per via del tema e perché ai nostri giorni, il nudo in pittura evoca soprattutto il corpo femminile, retaggio questo, dei secoli passati quando il corpo della donna venne elevato a oggetto assoluto e indiscusso del desiderio maschile.