Canicattì, il commiato del segretario generale Cinzia Chirieleison: «E’ stata un’esperienza fondamentale»

l'avvicendamento

Ha preso servizio al Comune di Caltanissetta

Il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Chirieleison, ha chiuso l’esperienza al Comune di Canicattì per il prestigioso incarico assunto lo scorso 16 ottobre al Comune di Caltanissetta.Salutando l’Amministrazione Comunale, i Responsabili dei Settori e i dipendenti, ha ringraziato il sindaco Vincenzo Corbo per la fiducia accordata e l’Amministrazione per averle dato l’opportunità di vivere un’esperienza che rimarrà nel suo percorso professionale e umano, consentendole di maturare un bagaglio di confronto, riflessione e crescita che probabilmente in un altro contesto non avrebbe avuto, come già peraltro ha avuto modo di ricordare nel saluto di commiato al Consiglio Comunale nella seduta consiliare del 28 ottobre scorso.Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai Responsabili dei Settori e ai dipendenti che sono stati al suo fianco anche nei momenti più difficili e complicati della vita amministrativa.