Canicattì, il consigliere Dario Curto ha aderito a Forza Italia

politica

Il consigliere comunale di Canicattì Dario Curto, eletto con una lista civica, ha aderito a Forza Italia. La decisione è stata resa nota in occasione della visita del presidente della Regione Renato Schifani e del coordinatore regionale Marcello Caruso alla manifestazione indetta dal deputato regionale Riccardo Gallo.

«Sono da sempre – ha detto Curto – un liberale convinto, in Forza Italia ritrovo i valori nei quali credo. Ringrazio l’on Gallo e la coordinatrice provinciale on La Rocca Ruvolo per il sostegno e la fiducia accordata, la cui vicinanza e guida sono state determinanti in questo percorso di adesione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA