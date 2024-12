Canicattì, il CTS e il Lions Castel Bonanno insieme nel segno dell’inclusione e della solidarietà

giornata internazionale della disabilità

Al C.T.S., il Centro di Terapia e Studi di Canicattì, nella giornata internazionale per le persone affette di disabilità, è stata realizzata una iniziativa di solidarietà.Infatti, grazie alla sinergia creatasi tra il Lions Club Canicattì Castel Bonanno, il Presidente e il personale del Centro, la Dirigente, le insegnanti e gli alunni dell’I.C. Verga, nonché la dirigenza e gli atleti della Futsal, la locale squadra di Calcio a 5, si sono vissuti indimenticabili momenti all’insegna dell’inclusione.Nata dall’innovativa idea della fisioterapista Liliana Calà, socia del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, l’interpretazione del Service “Sport e inclusione” è stata realizzata in chiave ludico-riabilitativa, coinvolgendo i ragazzi seguiti dal CTS, gli alunni delle terze classi della Scuola Media Verga, i calciatori e le famiglie dei disabili. Ai giochi, opportunamente preparati con cura per evitare di mettere in disparte qualcuno, hanno parimenti partecipato tutti, con gioia e socializzazione, senza distinzione di età e di condizione.

Momenti commoventi che si sono conclusi con la premiazione di tutti i ragazzi partecipanti.In un clima di festa, alla presenza dei genitori, medaglia al collo e occhi raggianti, in un miscuglio di meravigliose emozioni, nessuno si è sentito diverso, ed è proprio questo il fine che ci si era prefissi.