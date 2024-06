Canicattì, incendia le sterpaglie e viene travolto dalle fiamme: morto un pensionato

La tragedia

Sul posto sono intervenuti operatori del 118, vigli del fuoco e carabinieri

Un pensionato di 76 anni di Canicattì, in provincia di Agrigento, è morto dopo essere stato travolto dalle fiamme che lo stesso aveva appiccato per bruciare alcune sterpaglie nel suo terreno. La vittima si chiamava Ferdinando Bentivegna e la tragedia si è verificata in contrada Giglio, una zona di campagna vicino al territorio di Grottarossa.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, messi in allerta dalle fiamme alte e dal fumo. L’incendio si è però diffuso nel giro di pochi minuti, spinto dal vento, e per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo: hanno poco dopo trovato il corpo dell’anziano ormai senza vita. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

