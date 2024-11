Canicattì penalizzata nella ripartizione delle acque. Il sindaco per protesta scrive a Mattarella

crisi idrica

Corbo: "Da sette giorni la città non riceve un solo litro di acqua al secondo"

È diventata insopportabile la cronica mancanza d’acqua per la città di Canicattì. I turni di distribuzione, infatti, sfiorano in alcune zona anche i 30 giorni. Per questo motivo il sindaco Vincenzo Corbo stamattina ha inviato una denuncia al Capo dello Stato, al presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della Regione, all’assessore regionale all’Energia, ai dirigenti nazionale e regionale della Protezione Civile, all’Ati, all’Aica, a Siciliacque. Nella lettera, Corbo sottolinea come il quantitativo di acqua potabile destinato alla città che amministra si aggira sui 40 litri secondo da parte di Siciliacque che doveva essere integrata da una ulteriore fornitura, mai integrata da Aica.