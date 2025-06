Canicattì: scontro tra furgone e auto, feriti i conducenti

cronaca

Alla base dello scontro sembra ci sia il mancato rispetto della precedenza di uno dei due mezzi

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’incrocio di via Papa Giovanni XIII a Canicattì. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrati un furgone condotto da un uomo di Palma di Montechiaro ed una Alfa Romeo Giulietta. Nell’impatto le ferite più gravi le ha riportate un ventiduenne di Canicattì che si trovava alla guida dell’auto. Per lui i medici del Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo hanno diagnosticato un trauma cranico e delle ferite alla testa curate con alcuni punti di sutura per una prognosi di una ventina di giorni. Anche il conducente del furgone è stato trasferito in ospedale. La una prognosi è di 5 giorni dopo. Dopo l’impatto uno dei due mezzi ha rischiato di andare a fuoco. Soltanto la prontezza di alcuni commercianti della zona ha evitato il peggio. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio della Polizia locale. Alla base dello scontro sembra ci sia il mancato rispetto della precedenza di uno dei due mezzi.

