Capitale italiana della Cultura: Pesaro passa lo scettro ad Agrigento

La cerimonia nelle Marche con dei numeri molto positivi

La città di Pesaro ha concluso ufficialmente il suo anno di Capitale italiana della cultura 2024 e passa lo scettro ad Agrigento. Un anno «magico», come l’ha definito il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, evidenziando il coinvolgimento e il supporto della cittadinanza: «I pesaresi hanno sentito proprio questo progetto, contribuendo al suo successo». Ma sono soprattutto i numeri a parlare. «Più di 110mila presenze negli oltre 1.000 eventi dell’anno; più che raddoppiati i visitatori dei musei. A questo si aggiungono i tour tematizzati, con oltre 250 appuntamenti. Con «50×50: Capitali al quadrato» quasi 600 eventi hanno coinvolto più di 1.500 enti e partner, con un aumento di turisti del 30% nei periodi di bassa stagione e del 15% durante il resto dell’anno».

Lo scambio di consegne

Lo scambio di consegne è avvenuto con una cerimonia all’Auditorium Scavolini della città marchigiana, alla presenza del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, del sindaco padrone di casa Andrea Biancani, e di quello di Agrigento Francesco Miccichè. Oltre che del governatore delle Marche Francesco Acquaroli e dell’europarlamentare Matteo Ricci, già sindaco della città. Pesaro ha celebrato i successi ottenuti e rilanciato la propria candidatura a Capitale europea della cultura per il 2033. E a tal proposito, a raggiungere la città di Gioachino Rossini è stato anche Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia che, insieme a Nova Gorica, sarà la Capitale europea della cultura 2025.

«Quando una città è Capitale della cultura, lo rimane per sempre», ha sottolineato il sottosegretario Mazzi, ricordando che «la cultura è un’occasione di crescita, è economia, è industria ed è anche veicolo di pace». Il successo dell’iniziativa «50×50 Capitali al quadrato» è stato citato come esempio virtuoso di partecipazione diffusa, coinvolgendo tutti i comuni della provincia. Tra gli ospiti dell’evento, anche Neri Marcorè, attore e ambasciatore culturale marchigiano, che ha evidenziato che «gli armamenti tirano più della cultura», proseguendo però con una riflessione profonda sul potere della cultura: «A differenza delle armi non ha effetti immediati, ma si manifesta a lungo termine». «È uno strumento di pace che abbatte pregiudizi e apre la mente», ha aggiunto l’attore e regista, che ha inoltre elogiato la capacità delle Marche di valorizzare la diversità del territorio, sottolineando l’importanza di continuare a investire nelle arti.

