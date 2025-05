Casteltermini: a fuoco pullman di linea, illesi autista e passeggeri

cronaca

l mezzo si è incendiato mentre era in marcia lungo la strada provinciale 22 “Cozzo-Disi”

Il pullman di linea su cui viaggiavano quasi tutti studenti pendolari A bordo si sono vissuti momenti di panico. Tutto quanto si è verificato nel primo pomeriggio. L’autista, alle prima avvisaglie di fumo, è riuscito a far scendere i passeggeri che sono rimasti tutti illesi. I vigili del fuoco, dopo la segnalazione al 112, sono accorsi immediatamente riuscendo a spegnere le fiamme che hanno avvolto e carbonizzato il mezzo. Da quanto accertato, la causa del rogo sarebbe imputabile a un corto circuito. I carabinieri della Compagnia di Cammarata si sono occupati della viabilità con la strada bloccata per circa due ore. Tanto spavento ma per fortuna nessuno si è fatto male.

