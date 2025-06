Casteltermini, torna l’Auto Slalom “Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone”

sport

Appuntamento per gli appassionati il 14 e 15 giugno. La premiazione si terrà in piazza Duomo

Il 14 e 15 giugno quarta edizione dell’Auto Slalom “Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone”, un evento imperdibile che vedrà piloti da tutta la Sicilia competere lungo le bellissime curve della Strada provinciale 22, dove è sita la celebre miniera di Zolfo Cozzo Disi. Un tempo era una delle miniere più grandi d’Europa, un cuore pulsante per l’economia, che dava lavoro a tante persone provenienti dai paesi limitrofi. La gara è dedicata a Riccardo Arnone, un ex pilota di Casteltermini scomparso prematuramente. L’evento, iscritto nel calendario ufficiale ACI Sport, è organizzato dalla Scuderia Armanno Corse, con il supporto di Muxaro Corse e Casteltermini Corse, ed è valido per il Campionato Siciliano e la Coppa di Zona. Il programma si articola su due intense giornate. Sabato 14 giugno sarà la giornata dedicata alle fasi preliminari: dalle 15:00 alle 19:00, e in parte in contemporanea, dalle 15:30 alle 19:30, ci saranno le verifiche tecniche in Piazza Duomo. Domenica 15 giugno, alle 9:00, il 4° Auto Slalom prenderà ufficialmente il via con una ricognizione e tre manche cronometrate. Al termine della gara, per celebrare i vincitori e tutti i partecipanti, le premiazioni si svolgeranno in piazza Duomo.

