CastrumFavara, al via la nuova stagione: domani parte il ritiro

La compagine gialloblu sarà l’unica rappresentante della provincia di Agrigento nel campionato di Serie D

Le vacanze sono finite per i giocatori della CastrumFavara, pronti a dare il via alla preparazione per la stagione 2025/2026. Domani pomeriggio, alle ore 16, allo stadio “Bruccoleri”, vecchi e nuovi volti si ritroveranno per il raduno ufficiale, primo passo verso un’annata importante: il club gialloblu sarà infatti l’unica rappresentante della provincia di Agrigento nel prossimo campionato di Serie D. Il programma della giornata prevede i saluti istituzionali della dirigenza e del direttore sportivo Totò Catania, seguiti dalle visite mediche e posturali affidate al dott. Giovanni Taverna e al suo staff medico. La prima seduta di allenamento è fissata per lunedì 28 luglio sotto la guida dell’allenatore Pietro Infantino, affiancato dal vice Dario Di Dio, dal collaboratore tecnico Francesco Fanara, dal preparatore dei portieri Giovanni Costantino e dal preparatore atletico Michele Gallo.