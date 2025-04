Chiuse indagini per i clan di Villaseta e Porto Empedocle

Giudiziaria

I pubblici ministeri della Dda di Palermo – Claudio Camilleri, Giorgia Righi e Luisa Bettiol – hanno fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, per 54 indagati. L’inchiesta è quella sulla famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle e sul traffico di droga connesso ai due clan. Fra gli indagati anche Fabrizio Messina, 49 anni, fratello del boss Gerlandino che è stato arrestato a Favara (Agrigento) dopo 12 anni di latitanza il 23 ottobre del 2010.Fra dicembre e gennaio scorsi, i carabinieri hanno arrestato 51 persone. L’indagine avrebbe svelato i traffici dei clan, spesso in frizione fra loro, fra rapine, traffico di droga, danneggiamenti ed estorsioni. Con l’avviso di conclusione delle indagini i difensori hanno 20 giorni di tempo per visionare tutti gli atti e articolare una prima strategia processuale per evitare la richiesta di rinvio a giudizio ovvero chiedere un interrogatorio dei propri assistiti, sollecitare un atto di indagine o produrre memorie.

