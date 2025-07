Circolo della Stampa: Garofalo e Fleres incantano il pubblico agrigentino

cultura & società

L'evento, il terzo promosso dalla sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, ha riscosso grande successo di pubblico

La splendida cornice del “Giardino del Museo Diocesano” di Agrigento, ha ospitato il terzo appuntamento con il “Circolo della Stampa” della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia. Protagonisti della serata, Salvo Fleres e Paolo Garofalo che, al cospetto di numerosi partecipanti, hanno presentato il libro “L’ora che manca alla storia – Sigonella – quarant’anni dopo”. Nel libro i due autori ripercorrono i fatti che precedettero e poi seguirono ciò che accadde nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 1985 nella base di Sigonella, quando alla minacciosa insistenza U.S.A., la fermezza del governo di Bettino Craxi garantì la sovranità nazionale.

E mentre il primo ministro italiano interloquisce telefonicamente con il presidente americano Ronald Reagan, su quale dovesse essere la sorte dei sequestratori della “Achille Lauro”, emerge la figura del giovanissimo ufficiale di complemento Giuseppe Gumina, in servizio presso la base di Sigonella che, semplicemente adottando i protocolli previsti in casi di emergenza, blocca l’azione dei soldati americani della Delta Force evitando anche gravi conseguenze ai militari in servizio.

Dalla storia emergono le figure di personaggi inquietanti che interferiranno nelle trattative e, con l’appoggio dei servizi segreti italiani, americani ed israeliani, avranno un ruolo determinante sul futuro del nostro Paese e sul particolare destino politico di Craxi, Cossiga, Andreotti, Di Pietro, Spadolini ed altri protagonisti delle vicende degli anni ’80 e di oggi, dopo i fatti di quella incredibile Notte di Sigonella.