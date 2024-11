CodeWeek 2024, attestato di merito per il Comprensivo Manzoni di Alessandria della Rocca

scuola

Gli alunni hanno partecipato alla settimana europea della programmazione, svolgendo attività di coding

Molte classi dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Alessandria della Rocca, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Rosaria Provenzano, hanno partecipato, anche quest’anno, con curiosità, interesse ed entusiasmo, alla CodeWeek, settimana europea della programmazione, svolgendo numerose coinvolgenti attività di coding, coordinate dall’insegnante Adriana Sardo, in qualità di “CodeWeek Organiser”.

Oggi i bambini sono abituati a maneggiare dispositivi tecnologici, a muoversi in ambienti virtuali, spesso come fruitori passivi, senza comprenderne logiche e meccanismi.

Con il coding, invece, gli strumenti tecnologici divengono strumenti di apprendimento, mezzi da utilizzare in modo consapevole, attraverso i quali, in modo attivo e interattivo, gli studenti acquisiscono nuove abilità e competenze essenziali nella vita, imparano ad imparare, con un approccio ludico e pratico.

Gli attenti e gioiosi “piccoli programmatori” del Manzoni, dal 14 al 27 ottobre, hanno eseguito esercizi graduali sulla piattaforma Code.org, animazioni su Scracht, percorsi con Cody Roby e Cody Color, disegni in pixel art, programmazioni di robot educativi, percorsi su scacchiera, giochi linguistici e crittografici. Hanno, così, ricevuto un Attestato di Merito dall’European Commission per aver contribuito al successo della CodeWeek 2024.