cultura & società

La manifestazione ha visto protagonisti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Siculiana con elaborati artistici e musicali

Il 28 febbraio 2025 la famiglia Colletti/Modica Amore, in collaborazione con la F.I.D.A.P.A. Sezione di Porto Empedocle – Realmonte e l’I.C.S. “G. Garibaldi” Realmonte – Siculiana, ha organizzato la seconda edizione del Concorso “Allena il tuo cuore per Amare, Gioire, Aiutare in memoria di Clelia Colletti”, giovane e brillante della comunità siculianese in campo artistico, musicale e letterario, scomparsa prematuramente, all’età di 22 anni. La manifestazione ha visto protagonisti i discenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Siculiana con elaborati artistici e musicali che sono stati apprezzati moltissimo per la sensibilità, l’impegno, l’interesse, la spontaneità con cui sono stati realizzati.

Si è voluta celebrare la bellezza della vita e si sono spronati i ragazzi ad apprezzare il dono dell’esistenza come ha fatto Clelia che si dedicava al canto, al teatro, al disegno, amava leggere, scrivere opere letterarie, fare opere di beneficenza, di volontariato. Clelia è stata proposta come esempio ai discenti che per diversi motivi sono fragili e grazie a lei si è celebrata la vita, poiché Clelia l’ha vissuta pienamente e tutti dobbiamo farlo con la consapevolezza che si vive solo una volta, non dimenticando le parole di Papa Francesco : “La tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Essere felici è ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita”. E Clelia ha messo in pratica queste parole e lo ha dimostrato sin da giovanissima, all’età di 12 anni, alla scuola media, quando ha vinto il primo premio, nell’ambito di un concorso, con un suo elaborato con cui ha inviato a tutti un messaggio positivo e propositivo: “Allena il tuo cuore per Amare, Gioire, Aiutare.”. Il più affettuoso grazie a Clelia per la determinazione, la forza e il coraggio di rendere ognuno di noi protagonista dell’Amore, che è il valore più alto dell’esistenza.