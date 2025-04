Concorso “Raccolta il Venerdì Santo a Licata”, vincono due studenti dell’Istituto “Giorgio”

società & cultura

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nella chiesa San Girolamo

Si è svolta questa mattina nella chiesa San Girolamo di Licata, la cerimonia di premiazione del VII concorso “Racconta il Venerdì Santo a Licata”. Il primo premio è andato agli alunni Angelo Bicceri e Salvatore Gueli dell’Istituto Giorgio. Il secondo premio agli alunni Lavinia Marchese, Libero Montana e Elenoire Termine dell’Istituto Marconi ed il terzo premio a Dennis Vinci e Martina Macaluso dell’Istituto Leopardi e all’alunna Margot Vella dell’Istituto Giorgio.

Alla presenza dei tre dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di Licata, “Francesco Giorgio” prof.ssa Rosaria De Caro, “Giacomo Leopardi” prof. Calogero Gioacchino Amato e “Guglielmo Marconi” prof. Maurilio Lombardo, e di tutti i docenti e gli studenti coinvolti si è svolto l’evento di premiazione aperto dal governatore della confraternita di San Girolamo della Misericordia dott. Angelo Gambino, seguito dall’intervento del Vice Governatore prof. Angelo Maria Licata e del Consigliere Aldo Peritore che hanno curato i rapporti con le scuole e del Delegato alla Cultura e alla Comunicazione Francesco Pira che ha condotto l’evento. Il Cerimoniere della Confraternita dott. Salvatore Russo, ha preparato una presentazione multimediale di tutti gli elaborati presentati dagli alunni che è stata proposta nel corso dell’evento.