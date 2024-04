Concorso “Racconta il Venerdì Santo a Licata”, vincono tre studenti  dell’Istituto Marconi

scuola

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nella chiesa San Girolamo

Si è svolta questa mattina nella chiesa San Girolamo di Licata, la cerimonia di premiazione del VI concorso “Racconta il Venerdì Santo” a Licata”. Alessandra Bona, Giorgia Bonfiglio e Angelo De Caro dell’Istituto Marconi hanno vinto il primo premio. Hanno creato un videogioco e un gioco da tavolo sul Venerdì Santo, dimostrando grande bravura. E questo non ha fatto esitare la giuria. Secondo posto al disegno, molto significativo di Dennis Cimpeanu, sul sacrificio della Croce e la Guerra. Terzi con un video Davide Bona e Carol Morinello dell’Istituto Giorgio e con un fumetto Oriana Rinascente Karol Alotto e Isabella Barbera dell’Istituto Marconi. Menzione speciale alla poesia di Martina Morinello e al video di Alessia Bona, Alessia Lombardo e Giulia Lombardo dell’Istituto Leopardi.

Alla presenza dei tre dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi di Licata, “Francesco Giorgio” prof. Rosaria De Caro, “Giacomo Leopardi” prof. Maurizio Buccoleri e “Guglielmo Marconi” prof. Maurilio Lombardo, e di tutti i docenti e gli studenti coinvolti si è svolto l’evento di premiazione aperto dal governatore della confraternita di San Girolamo della Misericordia dott. Angelo Gambino, seguito dall’intervento del Vice Governatore prof. Angelo Maria Licata che ha curato i rapporti con le scuole e del Delegato alla Cultura e alla Comunicazione prof. Francesco Pira che ha condotto l’evento.