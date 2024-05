Confapi premia la stilista empedoclina Patrizia Russo

moda

È la fondatrice del marchio “Marinisa Bag” ormai conosciuto a livello internazionale per le coffe d’alta moda

Ancora un importante riconoscimento per Patrizia Russo, la stilista empedoclina fondatrice del marchio “Marinisa Bag” ormai conosciuto a livello internazionale per le coffe d’alta moda rigorosamente “Made in Sicily”. La stilista, che ha dato alle borse il nome del suo paese natio, (marinisi sono gli abitanti di Porto Empedocle) è stata premiata nel corso di una cerimonia al teatro Eliseo di Roma, durante l’Assemblea nazionale della Confapi” (Confederazione piccola e media industria) dal titolo “La passione del fare impresa”.

Patrizia si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria “Imprese a guida femminile”. A consegnare l’importante premio sono stati il presidente nazionale Confapi, Cristian Camicia e le presidenti Donne Confapi, Tiziana Serretta e Debora Mirabelli.

Dopo l’inaugurazione del nuovo corner-shop, presso la stazione marittima di Porto Empedocle, il marchio “Marinisa Bag” sembra procedere a gonfie vele verso nuovi ambiti traguardi. La tipica coffa siciliana rielaborata da Patrizia Russo, è diventata ormai un oggetto cult che valorizza l’artigianalità e la professionalità nonché l’attenzione verso i dettagli, della stilista Russo, promuovendo al contempo il prodotto made in Sicilia.