Coni Agrigento, Antonella Attanasio confermata delegato provinciale per il quadriennio olimpico 2025 – 2028

Il Comitato regionale CONI Sicilia, guidato dal neopresidente Enzo Falzone, ha confermato nel ruolo di delegato provinciale per Agrigento, l’ex atleta e docente Antonella Attanasio. La nomina è stata deliberata dalla Giunta Regionale, che, a riconoscimento del lavoro svolto nei precedenti quadrienni, ha rinnovato alla dirigente sportiva agrigentina la fiducia riconoscendola come la figura ideale per guidare lo sport agrigentino in questa nuova fase istituzionale.

Figura di primo piano dello sport locale, Antonella Attanasio ha alle spalle un lungo percorso iniziato come atleta, proseguito, nel corso degli anni, come tecnico di atletica leggera e dirigente nell’ambito dello sport scolastico. Nel suo rinnovato incarico, rappresenterà il CONI nella provincia di Agrigento, coordinando le attività delle associazioni sportive dilettantistiche, promuovendo i valori olimpici e incentivando la pratica sportiva in tutte le sue forme. Un ruolo strategico, che mira a rafforzare il legame tra il territorio e il sistema sportivo nazionale. Il ruolo di delegato provinciale prevede, infatti, il coordinamento dei Fiduciari locali, fondamentali per il dialogo con le associazioni e le istituzioni del territorio. Un lavoro che punta a consolidare la rete sportiva provinciale e a valorizzare ogni realtà, piccola o grande, che ogni giorno contribuisce anche alla crescita dello sport siciliano e italiano. Per lei anche la sfida difficile degli impianti, che in provincia, ed in particolare nella città capoluogo, sono carenti. Servono spazi nuovi e quelli esistenti devono essere recuperati e restituiti alle comunità giovanili. I Comuni hanno il compito di approfondire i bandi pubblici e quello che utilizzano fondi europei, che in Italia in questo periodo storico non mancano.